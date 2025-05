Aantal vrijwillige brandweerlui blijft dalen in Vlaanderen, behalve in onze regio

Vrijwillige en professionele brandweermannen en -vrouwen vinden de jongste vier jaar steeds vlotter de weg naar de kazernes in onze regio. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is met een stijging van 50 vrijwilligers en 43 professionele brandweerlieden de beste leerling van de klas en een uitzondering in heel Vlaanderen. "We zijn sinds 2023 bezig met een inhaalbeweging. We maakten meer plaats voor vrijwilligers binnen de organisatie en lanceerden met succes een grootschalige recruteringscampagne," weet voorzitter van de brandweerzone Vlaams-Brabant West Irina De Knop.

Zo ging de zone op zoek naar 100 vrijwilligers die de poule van beroepsbrandweerlui moesten aanvullen. 50 van hen konden meteen aan de slag, de rest kwam in een aanwervingsreserve terecht. Vandaag telt de zone er 326. "En dat zijn echt mensen die dit doen uit engagement, maar ook om een centje bij te verdienen," aldus De Knop. Daarmee is het basiskader van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, die jaarlijks 40.000 interventies verwerkt, ingevuld. Toch zijn er in theorie nog altijd 90 plaatsen vrij. De uitdagingen blijven dus, ook op het vlak van het professionaliseren van de ambulanciers.

"De grote uitdaging van de toekomst is de hervorming van de ziekenwagens. Als we aan alle verplichtingen willen voldoen, moeten we investeren in bijkomende ambulanciers. Daar zijn we al mee bezig. Maar het gaat toch om een nieuw statuut dat we in onze zone moeten invoeren, zodat we voldoen aan alle wetgeving rond dringende medische hulpverlening," besluit De Knop.