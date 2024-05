AZ Sint-Maria opereert nog preciezer dankzij nieuwe robot: “Minder kans op complicaties en patiënt herstelt sneller”

Het operatiekwartier in het AZ Sint-Maria Halle is trots op z’n nieuwste aanwinst. Een gloednieuwe, vierarmige chirurgische robot, waarbij zelfs de operatietafel kan draaien en bewegen. De chirurg bedient alles vanuit z'n console. “Daarin ziet de chirurg een sterk uitvergroot, haarscherp en driedimensionaal beeld. We kruipen als het ware in de patiënt”, zegt dokter Evert Valvekens. “Daarnaast heeft de robot instrumentjes die zoals een polsgewricht werken. Daardoor raken we vlotter op plaatsen die soms heel moeilijk bereikbaar zijn.”

Het is de bedoeling dat de robot dagelijks wordt gebruikt. Vandaag bewijst hij z'n nut bij al ingrepen aan de dikke darm of buikbreuken. “Maar ook voor bijvoorbeeld tumoren van de baarmoederhals is de robot geschikt. Dat je door de robot de weefsels niet voelt, stoort niet”, zegt professor oncologische chirurgie Philippe De Sutter. “Door onze ervaring missen we dat gevoel niet. Onze hersenen herkennen de spanning die we op de weefsels uitvoeren. Het gevoel zit in onze hersenen en onze ogen.”

Het AZ Sint-Maria investeert zo’n drie miljoen euro in de robot. “Dat is veel geld, maar we vinden het belangrijk om te investeren in de toekomst”, zegt hoofdarts Olivier Costa. “De patiënten zullen de investering gelukkig niet voelen aan hun rekening. Dankzij tal van inspanningen kunnen we de innovatie aanbieden zonder de prijs te moeten verhogen.”