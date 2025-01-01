Basisschool Markevallei in Herne gesloopt: “Belangrijke stap voor nieuwe toekomst van de site”

Het is de firma Dekempeneer uit Machelen die het nieuwe dorpspark in het centrum van Herne realiseert. De opdracht houdt de sloop in van het scholencomplex en de inrichting van het park. De kostprijs wordt geraamd op 890.000 euro waarvan 600.000 euro subsidies vanuit de Vlaamse overheid.

Door de sloop van de gebouwen en het ontharden van de site van het voormalig scholencomplex Markevallei wordt ruimte gecreëerd voor vergroening en ‘vernatting’. Het gebied krijgt verschillende zones met laagstammen, een bloemenweide, bijenhuisjes, open grachten en een wadi.

In het nieuw dorpspark zal ook aandacht zijn voor cultuurbeleving en de jeugdwerking. Er komen ook 25 parkeerplaatsen. Door de inrichting van het dorpspark wordt het omliggende landbouwgebied in de dorpskern van Herne binnengetrokken. De werken zouden tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn.