Bewoners Residentie in Wemmel sturen petitie naar gemeente: “We vragen dat overlast, vandalisme en nachtlawaai hier in het park stoppen”

“Nu hebben 72 bewoners van de 160 flats de petitie ondertekend, maar we zouden nog meer handtekeningen hebben, mochten we overal aanbellen”, zeggen Viviane André (70) en haar zus Gladys André (69), die beiden in de Residentie wonen. “Onze gezondheid laat het niet toe om alle gangen af te stappen. We hopen dat de petitie iets uithaalt. Het avond- en nachtlawaai is hier onhoudbaar geworden voor de bewoners.”

“Er zijn hier heel wat bejaarden waaronder mensen met hartproblemen en kankerpatiënten. Hangjongeren rijden met elektrische steps en motorfietsen in het park en maken veel lawaai. Ze steken banken in brand, breken schommels af in de speeltuin, brengen graffiti aan, klimmen op het standbeeld in de fontein en gebruiken lachgas. Ze zijn ook vaak onder invloed van drugs. Er wordt ook openlijk drugs gedeald.”

De bewoners bellen wel de politie, maar dat lost het probleem niet op, zo klinkt het. “De politie komt dan langs, maar dan zijn de jongeren al weer weg”, zeggen Viviane en Gladys, die liever niet op de foto staan. “Eens de politie weg is, komen de jongeren terug. De politie is hier met twee agenten in een wijkpost in de Residentie aanwezig, maar dat is tot 16 uur, op sommige dagen tot 21.30 uur.”

De bewoners vragen nu via de petitie dat het gemeentebestuur enkele maatregelen neemt. “Zo vragen we dat het oplaadstation voor gsm’s en smarthphones in het park wordt weggehaald. Jongeren komen er samen en maken er veel lawaai. Voorts vragen we dat de poorten van het park gesloten worden om 19 uur. Vroeger was dat wel het geval.”

Actieplan

“We hebben kennis genomen van de petitie”, reageert schepen van Communicatie Erwin Ollivier. “We erkennen dat er op een aantal vlakken problemen zijn in het park, maar je kan het probleem niet zomaar wegnemen. Er is een maatschappelijke evolutie en we gaan om de overlast aan te pakken, een actieplan uitwerken.”

“Ook willen we de lokale politieantenne, die verhuisde naar de Residentie, versterken van twee naar zes wijkagenten in combinatie met twee motards. Het aantal gemeenschapswachten willen we uitbreiden van vier naar zeven. Er is in het meerjarenplan hiervoor budgettaire ruimte voorzien.”