verwendag

Bibliotheek Meise trakteert op speelse Verwendag: “De bib is meer dan boeken”

Vandaag organiseert de bibliotheek van Meise de jaarlijkse ‘Verwendag’. Deze keer staat het thema ‘spelen van 0 tot 99 jaar’ centraal. Van 9 tot 13 uur verandert de bib in een ontmoetingsplek waar puzzels, spelletjes en gezelligheid centraal staan.

Verspreid doorheen de bib liggen gezelschapsspelletjes klaar. In de leeszaal wacht een puzzelparadijs en de kleinsten kunnen deelnemen aan een poppenspel-voorleesuurtje.

Wie van taal houdt, kan zijn scrabblevaardigheden tonen. De winnaar ontvangt de geschenkbon ‘Momentje Meise’ ter waarde van 25 euro. Er is ook soep met balletjes en elke bezoeker mag gratis een boek uit de koopjeshoek meenemen.

Een bijzonder moment is de lancering van de ontspanningshoek op de volwassenenafdeling: het “Spe(e)lSalon”. Hier krijgen gezelschapsspellen een vaste plek zodat bezoekers ook na de Verwendag terechtkunnen in de bib voor een spelletje.

"Met de Verwendag tonen we dat de bib meer is dan boeken alleen, het is ook een plek voor ontmoeting en plezier, voor jong én oud", zegt Ella De Neve, schepen van Cultuur.

