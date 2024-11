(Bijna) gedaan met de klassieke pasfoto in Londerzeel

Vier Londerzeelse loketten van de dienst Burgerzaken zijn uitgerust met Live Enrollment, de nieuwe softwaretoepassing van de federale overheid. Daarmee kunnen de medewerkers van de dienst aan het loket een foto maken. De dienst is volledig gratis en de foto voldoet aan alle vereiste normen.

De dienst is niet alleen een vereenvoudiging. Aftredend burgemeester Conny Moons merkt op dat de dienst ook een wapen is in de strijd tegen identiteitsfraude. "We moeten steeds alerter zijn voor misbruiken,” zegt Moons. "Met Live Enrollment kunnen onze medewerkers eenvoudiger nagaan of de persoon die de identiteitskaart aanvraagt wel degelijk de persoon is die op de pasfoto staat."

De foto kan je helaas niet mee naar huis nemen. Bovendien moet je voor een rijbewijsaanvraag nog steeds een fotohokje in.