Bloemenzaak uit Wolvertem versiert basiliek van Koekelberg voor pausbezoek: “Een ongelofelijke eer”

Dat het familiebedrijf Robberechts instaat voor de bloemenversiering in de basiliek van Koekelberg, komt volgens Lien ook niet zomaar. “Ons vader leerde in 1992 de pastoor van de basiliek van Koekelberg kennen. Van het een kwam het ander en sindsdien staan wij voor Pasen en met de Heiligenvieringen in voor de bloemenversiering in de basiliek. Nu dus ook voor de viering met de paus. De entourage van de paus had foto’s gezien van vorige bloemen- en plantenopstellingen en vroeg om hetzelfde te doen voor de misviering.”

Het is de eerste keer dat het tuincentrum dit voor een misviering met de paus doen. “Het is een ongelofelijke eer en we halen dan ook alles uit de kast. Er is gekozen voor wit en geel, dat valt in de omgeving van de paus echt in de smaak. Wit krijgt voor de paus sowieso een voorkeur, maar als accent het vrolijk gele tintje maakt het helemaal af. We kregen als opdracht om ook grote bloemstukken te voorzien. Om een idee te geven: het pronkstuk is 2,5 meter lang, waar onder andere zonnebloemen in zijn verwerkt.”

Tijdens hun werk in de basiliek waren wel strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. “Elke medewerker wordt gecheckt en op voorhand wordt ook elke identiteitskaart gescreend”, gaat Lien verder. “Alle mesjes en ander materiaal moeten vooraf worden ingeleverd en worden eerst gecontroleerd voordat we het mogen gebruiken. Achteraf krijgen we dat natuurlijk wel terug. We zijn enorm trots op deze opdracht. Onze eigen oma zal zaterdag voor tv alles volgen om de bloemen van haar kleinkinderen daar te zien. Dat doet toch iets met ons.”