Brandweerkazerne Vilvoorde blaast 150 kaarsjes uit en gooit deuren open

Voor de 150ste verjaardag slaat de brandweer de handen in elkaar met het stadsbestuur. De opendeurdag zal zij deze keer niet in de kazerne doorgaan, maar op het Franklin Rooseveltplein in het centrum van Vilvoorde. “Hier wordt een heus veiligheidsdorp geïnstalleerd in samenwerking met de politie, defensie en het Jan Portaelsziekenhuis”, zegt Wouter Jeanfils, woordvoerder van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De bezoekers kunnen rekenen op de activiteiten van de opendeurdagen én nog wat extra’s zoals de kans om hun jubileumbier te proeven en nadien te genieten van een muzikale afsluiter op de Grote Markt.”

De bezoekers zullen onder meer kunnen genieten van demonstraties, het uitgebreide wagenpark wordt tentoongesteld en er is kinderanimatie. In de loop van 2026 zal de brandweer naar de site aan de Medialaan verhuizen. Daarna zal worden gewerkt aan de sloop en afbraak van de oude brandweerkazerne aan de Rondeweg. In 2027 zou dan aan de slag kunnen worden gegaan met het ontwerpen van de vrijgekomen ruimte als parkgebied.

Nog twee andere kazernes zetten zondag de deuren open. “In Asse krijgen de bezoekers niet alleen de kans om de brandweerpost te bezoeken, maar krijgen ze ook uitzonderlijk toegang tot onze Provinciale Dispatching. In Opwijk krijgen de bezoekers dan weer een inkijk in één van onze twee brandweerposten die volledig door vrijwilligers worden bemand”, besluit Jeanfils.