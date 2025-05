Brandweerzone Vlaams-Brabant West ondersteunt brandpreventieadviseurs met nieuw voertuig

De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft een nieuw voertuig in gebruik genomen om de brandpreventieadviseurs mee te ondersteunen. Die helpen de bevolking met eenvoudige vragen en bezorgdheden over brandveiligheid in particuliere woningen. Ze komen daarvoor thuis langs en geven tips of wijzen op eventuele risico's. Ze zijn ook gespecialiseerd in het sensibiliseren en geven infosessies aan verenigingen of zijn aanwezig met een infostand op evenementen. Het nieuwe voertuig moet hen zichtbaarder maken.