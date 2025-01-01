Oud Beersel viert 20 jaar heropstart

Brouwerij Oud Beersel viert 20 jaar heropstart: “Lambiekcultuur beschermen”

Dit najaar is het twintig jaar geleden dat Gert Christiaens lambiekbrouwerij Oud Beersel terug op de kaart zette. Zijn missie is al 20 jaar dezelfde: de eeuwenoude lambiekcultuur beschermen en doorgeven aan de volgende generaties.

Gert Christiaens is trots op het parcours dat hij met de lambiekbrouwerij heeft afgelegd. “Ik wil iedereen bedanken die dit verhaal mogelijk maakte, van familie en vrienden tot medewerkers, klanten en lambiekliefhebbers wereldwijd. Zonder hun steun was dit nooit gelukt,” zegt Gert Christiaens.

Toen Christiaens in 2005 de oude brouwerij uit 1882 opnieuw opstartte, lanceerde hij de Bersalis Tripel als hefboom om Oud Beersel financieel en inhoudelijk nieuw leven in te blazen. Daarnaast investeerde hij ook in de aanplant van een eigen kersengaard zodat de Schaarbeekse krieken ook de volgende generaties kunnen dienen voor het brouwen van Oude Kriek.

Innovatie

Christiaens heeft ook oog voor innovatie. Zo introduceerde Oud Beersel een drukbestendige bag-in-box waardoor lambiek op een toegankelijke en duurzame manier geschonken kan worden. Ook werd ingezet op infusielambieken, die zijn verrijkt met kruiden, hout, hop of fruit.

Een feestperiode

Om het jubileum in de verf te zetten, kondigen de volgende maanden zich feestelijk aan. De aftrap vindt dit weekend plaats met de derde editie van de Lambic Days.

Tijdens het vierdaagse festival wordt de 20ste verjaardag van de heropstart gevierd met tal van activiteiten. Zo zijn er exclusieve proeverijen en worden nieuwe creaties gelanceerd. Er is ook een pairing-event met geuze en oesters. Zaterdag en zondag zijn er volksspelen. In oktober komt de ‘Maand van de Lambiek’ eraan met een lambiekwandeling op 5 oktober. In het raam van 20 jaar Oud Beersel worden de komende maanden ook nog nieuwe samenwerkingen en releases aangekondigd.

Het Bierhuis: een ontmoetingsplek van toen en nu

Het Bierhuis van 1934 werd in 2022 heropend en ontvangt vandaag bezoekers van over de hele wereld. Het is een vaste waarde voor zowel internationale lambiekliefhebbers als lokale fijnproevers. Met 18 bieren van het vat, een bierkeuken en met activiteiten zoals taalavonden Spaans en Italiaans, zet het Bierhuis in op beleving.

