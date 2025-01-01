Brusselse ziekenhuiskoepel na klachten Vlaamse Volksbeweging: “Ziekenhuizen leveren inspanningen”

De Vlaamse Volksbeweging kondigde tijdens een persmoment in Dilbeek aan dat het zeven juridische dossiers opstart tegen Brusselse ziekenhuizen omdat ze volgens hen de taalwetgeving schenden. "Uit alle klachten die we ontvangen blijkt dat patiënten zich minderwaardig behandeld voelen als ze in een Brussels ziekenhuis Nederlands spreken", zegt Michael Discart van de Vlaamse Volksbeweging.

In een reactie zegt GIBBIS, de Brusselse ziekenhuiskoepel, dat elke patiënt zich veilig en gehoord moet voelen. “Dat betekent dat mensen zich in hun eigen taal moeten kunnen uitdrukken wanneer het gaat om hun gezondheid”, zegt algemeen directeur Karel Van De Sompel. “Taal mag geen barrière zijn, maar moet een brug vormen naar betere zorg. Onze leden leveren al belangrijke inspanningen en versterken die nog: samen met GIBBIS werken ze aan een geïntegreerd plan, een werkgroep tweetaligheid en onder andere projecten met taalcoaches om de communicatie met patiënten verder te verbeteren.”

Tegelijkertijd erkent GIBBIS dat de Brusselse ziekenhuizen voor reële uitdagingen staan. “Het tekort aan zorgpersoneel, de meertalige realiteit van Brussel en het naar Brussel aantrekken van tweetalige werkkrachten in de zorg”, gaat Van De Sompel verder. “Toch blijft onze sector niet stilzitten. Onze Brusselse zorginstellingen zetten gerichte stappen om de tweetaligheid van hun dienstverlening te versterken. Dat sluit aan bij het beleid van de Vlaamse regering om het gebruik van het Nederlands in Brussel te ondersteunen.”