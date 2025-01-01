Campus W deels gesloten door bedwantsen: “Tijdelijk onderdak voorzien voor getroffen bewoners”

De voorbije dagen werd er in Campus Wemmel in een dienstlokaal en drie appartementen bedwantsen gevonden. Nu zondag wordt het volledige gebouw ruimte na ruimte door een ongediertebestrijdingsfirma onderzocht op de aanwezigheid van bedwantsen. “Tot we beschikken over de resultaten van dit onderzoek worden alle publieke ruimten grenzend aan het administratief centrum preventief gesloten. Het betreft hierbij de bibliotheek, het cafetaria en het restaurant van de residentie”, zegt schepen van Communicatie Erwin Ollivier.

Het loket burgerzaken en het kinderdagverblijf blijven toegankelijk, gezien beide locaties door hun ligging of gebruik direct contact met bedwantsen zeer onwaarschijnlijk maakt. De gemeente heeft ook opdracht gegeven om alle mogelijke haarden van bedwantsen te verdelgen. “De ruimten waar bedwantsen gevonden worden, zullen volgende week professioneel behandeld worden”, gaat Erwin Ollivier verder. “Hiervoor worden de getroffen ruimten afgesloten totdat bij de nacontrole alles veilig blijkt.”

Voor de bewoners van de getroffen appartementen wordt een tijdelijk onderdak voorzien. Tot hun appartement vrijgegeven wordt, moeten ze in hun tijdelijke woonst blijven om het risico op verdere verspreiding te beperken. “We voorzien ook een intensieve begeleiding van deze bewoners in de bestrijding van het ongedierte en bij de mentale impact van dit gebeuren”, klinkt het.

Burgemeester Walter Vansteenkiste laat nog weten dat een bedwantsenplaag overal kan ontstaan. “Daarom is het zaak snel en doortastend op te treden”, zegt de burgemeester. “We zijn er hier gelukkig heel snel bij. Bedwantsen verstoppen zich in koffers, kleding en meubels en worden zo onbewust meegenomen naar een nieuwe locatie. Bedwantsen dragen geen ziektekiemen en vormen dus geen direct gevaar voor de volksgezondheid.”