De Watergroep is met nieuwe waterbehandelingsinstallatie extra streng voor kwaliteit drinkwater in Halle

Volgens de Europese drinkwaternorm mag een liter drinkwater maximaal 100 nanogram PFAS20 (de som van de 20 meest relevante PFAS-stoffen) bevatten. “In het water dat De Watergroep levert in Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen meten we waarden tussen de 70 en de 80 nanogram per liter. Dat is dus ruim onder de Europese norm,” licht Kathleen De Schepper van De Watergroep toe. “Maar uit voorzorg mikken we bij De Watergroep op langere termijn naar PFAS-concentraties onder de 50 nanogram per liter. Na de extra waterbehandeling die de nieuwe installatie in Halle nu mogelijk maakt, verwachten we daar ruim onder te zitten.”

De extra waterbehandelingsinstallatie in Halle is een tijdelijke oplossing om de PFAS-concentraties op korte termijn te verminderen. Op langere termijn doet De Watergroep enkele grotere aanpassingen in het leidingnetwerk van Halle.

Vanaf volgend jaar komt het water dat De Watergroep levert in Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen van een andere toevoeras. Dat water heeft een nog lagere PFAS20-concentratie, maar het waterbedrijf moet er wel nog iets meer dan 3 kilometer leiding voor aanleggen. Ook moeten er nog aanpassingen gebeuren aan de pompinstallatie van het waterreservoir Malheide in Halle. De nieuwe waterleiding wordt ten laatste eind volgend jaar in gebruik genomen.