Derde Pleisteractie Rode Kruis succes: ruim 54.000 pleisters verkocht in Vlaams-Brabant

De derde editie van de Pleisteractie van het Rode Kruis is een recordeditie. In heel Vlaanderen verkochten vrijwilligers 410.000 pleisters, dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar. De actie is goed voor een opbrengst van dik 4 miljoen euro. In de provincie Vlaams-Brabant werden 54.320 pleisters verkocht.