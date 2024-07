Dierenhotels zitten vol: "Nu al boekingen voor volgende zomer"

Wie deze zomer nog op zoek is naar professionele opvang voor zijn huisdier kan het weleens moeilijk krijgen want veel dierenhotels zitten namelijk al helemaal vol. Steeds meer baasjes kiezen ervoor hun trouwe viervoeters naar een dierenhotel te brengen waardoor er een serieuze krapte is in de beschikbare opvangplaatsen. Dat is niet anders in Hof ter Linden in Ternat.