Droom waargemaakt, Francis is Prins Carnaval Vilvoorde

In 1988 deed Francis Van Haelen al eens een gooi naar het prinsendom. Destijds moest hij de duimen leggen en werd hij Prins Gezant.

Na 36 jaar onverdroten engagement, mag Francis zich vanaf zaterdag Prins Snor in de Vilvoordse Orde van de Pjeirefretters noemen. "Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn uit de kluiten gewassen snor, waar ik ongelofelijk trots op ben", zegt Francis. "Toen Opperprins Polliet stierf, was ik verantwoordelijk voor de beroemde en unieke paardenkoppen die de Prinsen op hun hoofd dragen. Mijn moeder maakte bovendien de capes en de linten voor de Prinsen en Prinsessen."

Ook Francis' eega is een bekende in het Vilvoordse carnavalsmilieu. Francis mag haar al enkele jaren Prinses Veerle noemen; zij heeft nu een prins-gemaal in huis. "Mijn vrouw heeft eindelijk haar prins op het witte paard. Al moet je het witte paard vervangen door een Brabants trekpaard. Van die Vilvoordse traditie wijk ik niet af", zegt Francis.

Zaterdag 1 maart volgt een plechtige inhuldigingsceremonie op het Vilvoordse stadhuis.