Druivenfeesten in Overijse: “Elke dag tussen de 4.000 en de 6.000 bezoekers”

Sinds vrijdag is het feest in Overijse. Naast optredens van onder meer Aaron Blommaert, Laura Tesoro en Das Pop zijn er de druivenstoet, de druivententoonstelling, de grote marktdag, de seniorennamiddag, de druivenkoers, Kunst in Overijse en zoveel meer. De druivenfeesten brengen dagelijks tussen de 4000 en 6000 bezoekers naar Overijse.

Elfi Van den Berghe en Robin Adam zijn dit jaar aangesteld als druivenambassadeurs. Zij mogen een jaar lang de tafeldruif uit Overijse promoten. “Ik ben in juni 40 geworden en ik dacht: 'Doe eens zot!'. Ik heb me ingeschreven en kijk, ik heb het lintje gekregen. Samen met mijn collega Robin mag ik het hele jaar lang Overijse, Hoeilaart, Bertem, Huldenberg en Tervuren vertegenwoordigen, dus de mooie druivenstreek”, zegt Elfi.

Bij haar vice-ambassadeur Robin zit de liefde voor druiven in de familie. “Mijn overgrootouders waren serristen en mijn grootouders waren verkopers. Die gingen bij andere serristen druiven knippen en gingen daarmee naar de veiling. Ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar door een familielid ben ik in 2016 aangespoord om de druiventeelt te leren kennen en heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Dan is die passie enorm gegroeid”, vertelt Robin.

De druiventelers zijn bijna verdwenen. In de jaren '60 stond de teller op 35.000 in de druivenstreek, vandaag nog op 15. Een gevolg van de de import van goedkopere druiven. Om de druivencultuur leven in te blazen zijn de Druivenfeesten in het leven geroepen. “Vooral omdat we de druiven en de serristen in de picture willen zetten. Het is ook een moment om elkaar te ontmoeten, elkaar terug te zien, na de vakantiemaanden voordat de school begint, voordat iedereen terug begint te werken”, aldus burgemeester Inge Lenseclaes.