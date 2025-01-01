Eind deze maand opent in Asse LEIF-antenne

Eind deze maand opent in Asse LEIF-antenne: “Informeren over palliatieve zorg en waardig levenseinde”

Eind deze maand opent er een LEIF-antenne in Asse. Dat is een lokaal aanspreekpunt waar Assenaren, familieleden en zorgverleners terecht kunnen met vragen rond het levenseinde. Vrijwilligers helpen er ook met het invullen van documenten en geven uitleg over de procedure voor een euthanasie-aanvraag.

Vanaf 30 september kan je elke laatste dinsdag van de maand terecht bij de LEIF-antenne in het Oud Gasthuis op het Gemeenteplein in Asse en elke tweede donderdag van de maand op de vrijetijdssite 't Gezel in Zellik.

De opstart van de LEIF-antenne is een samenwerking tussen het gemeentebestuur, het LevensEinde InformatieForum (LEIF) en Eerstelijnszone AMALO. De antenne wordt bemand door opgeleide vrijwilligers. In mei gingen zo’n 20 vrijwilligers in op een oproep om mee te werken. Ook 2 LEIF-artsen zijn bij het initiatief betrokken. Zij staan in voor de professionele aanpak bij medische vragen en verwijzen eventueel door naar andere diensten en zorgverleners.

Meest bekeken

Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij
Onderwijs

Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij: “Scholengroep Korha dient omgevingsaanvraag in”

Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar
Economie

Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar: "Tijdswinst, maar winkelmedewerkers blijven nodig"

din 16 sep
Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep
Oude Geuze rijpt een jaar lang op de Adriatische zeebodem
Samenleving

Oude Geuze rijpt een jaar lang op de Adriatische zeebodem: “Elke fles heeft uniek uitzicht”

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Vanaf vanavond versmalde rijstroken op E40 in Groot-Bijgaarden voor vervanging brug

din 16 sep

Meer nieuws uit de regio

Sport

Basketbal: Asse-Ternat klopt Oostkamp met 83-74

zon 14 sep
UPDATE
Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

din 9 sep
Cultuur
Samenleving
Politiek
Sport

De Gordel lokt 31.000 mensen naar de Vlaamse Rand: "Nog nooit was De Gordel zo veelzijdig"

zon 7 sep
Gevel leegstaande woning dreigt in te storten in Asse
Mobiliteit

Gevel van leegstaande woning in Asse dreigt in te storten: “Fietspad tijdelijk afgesloten”

don 4 sep
Nieuwe ondergrondse parking KunstAs in Asse open
Mobiliteit

Nieuwe ondergrondse parking KunstAs in Asse open: “Plaats voor 69 wagens”

woe 3 sep