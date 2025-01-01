Eind deze maand opent in Asse LEIF-antenne: “Informeren over palliatieve zorg en waardig levenseinde”

Vanaf 30 september kan je elke laatste dinsdag van de maand terecht bij de LEIF-antenne in het Oud Gasthuis op het Gemeenteplein in Asse en elke tweede donderdag van de maand op de vrijetijdssite 't Gezel in Zellik.

De opstart van de LEIF-antenne is een samenwerking tussen het gemeentebestuur, het LevensEinde InformatieForum (LEIF) en Eerstelijnszone AMALO. De antenne wordt bemand door opgeleide vrijwilligers. In mei gingen zo’n 20 vrijwilligers in op een oproep om mee te werken. Ook 2 LEIF-artsen zijn bij het initiatief betrokken. Zij staan in voor de professionele aanpak bij medische vragen en verwijzen eventueel door naar andere diensten en zorgverleners.