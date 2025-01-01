Elektriciteitsdraden aan hoogspanningsmasten tussen Buggenhout en Dilbeek aan één kant vervangen

Elia Transmission Belgium, de beheerder van het hoogspanningsnet, werkt sinds 2022 aan de versterking van de 380kV hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Dilbeek. In 2024 werd het traject tussen Kruibeke en Buggenhout afgewerkt. In 2025 en 2026 is het deel tussen Buggenhout en Dilbeek aan de beurt, waarvan nu het eerste deel klaar is. De werken zullen tegen september 2026 volledig afgerond zijn.

Het project Mercator-Bruegel is enerzijds nodig om de noord-zuid as van het Belgische elektriciteitsnet te versterken. Anderzijds zorgt het voor een betere spreiding en transport van elektriciteitsstromen. Hierdoor blijft de bevoorrading van elektriciteit verzekerd.

Indienstname in 2026

Het project Mercator-Bruegel dat de bestaande luchtlijn (380kV) tussen het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en het hoogspanningsstation Bruegel in Dilbeek versterkt, ging van start in 2022. Eind oktober 2024 werd het deel tussen Kruibeke en Buggenhout volledig afgewerkt en in dienst genomen. In 2025 en 2026 is het deel tussen Buggenhout en Dilbeek aan de beurt: de huidige elektriciteitsdraden aan de hoogspanningsmasten worden vervangen door nieuwe, meer performante exemplaren. Van augustus 2025 tot november 2025 werden de draden aan één kant van de lijn vervangen. Van april 2026 tot september 2026 volgt de vervanging van de draden aan de andere kant van de lijn. Er wordt op twee aparte momenten gewerkt om de beschikbaarheid van het net tijdens de werken te kunnen blijven verzekeren.