Elia haalt hoogspanningslijnen en elektriciteitsmasten weg voor bouw AZ Jan Portaels

De komende weken en maanden is er heel wat beweging rond de hoogspanningslijn die loopt tussen Machelen en Vilvoorde. Elia verwijdert er de hoogspanningslijnen en later ook de masten. "Op vraag van het AZ Jan Portaels halen we de bovengrondse hoogspaningslijnen weg en geven we die ondergronds een plaats. Die kabel is intussen aangelegd, maar nu moeten we de bovengrondse lijnen en de masten nog weghalen," licht Sarah Martens van Elia toe.

Opvallend in het straatbeeld zijn de zogenaamde scoutsbalken of houten portieken. "Die gebruiken we om die hoogspanningslijnen veilig af te breken. Bij het naar beneden halen van de lijnen, kunnen die rusten op de houten constructies, zodat ze niet in het verkeer terecht komen."

De elektriciteitsdraden zijn nu al langs één kant naar beneden gehaald, in december volgt de andere kant. Pas begin volgend jaar worden ook de elektriciteitsmasten en de funderingen verwijderd.