Hoogspanningskabel Vilvoorde

Elia haalt hoogspanningslijnen en elektriciteitsmasten weg voor bouw AZ Jan Portaels

Inwoners van Vilvoorde en Machelen merkten het wellicht al op: aan de Luchthavenlaan hangt heel wat bedrijvigheid in de lucht. Netbeheerder Elia haalt er een aantal hoogspanningslijnen neer voor de ontwikkeling van de CAT-site en de bouw van het nieuwe AZ Jan Portaels op de Salyx-site.

De komende weken en maanden is er heel wat beweging rond de hoogspanningslijn die loopt tussen Machelen en Vilvoorde. Elia verwijdert er de hoogspanningslijnen en later ook de masten. "Op vraag van het AZ Jan Portaels halen we de bovengrondse hoogspaningslijnen weg en geven we die ondergronds een plaats. Die kabel is intussen aangelegd, maar nu moeten we de bovengrondse lijnen en de masten nog weghalen," licht Sarah Martens van Elia toe.

Opvallend in het straatbeeld zijn de zogenaamde scoutsbalken of houten portieken. "Die gebruiken we om die hoogspanningslijnen veilig af te breken. Bij het naar beneden halen van de lijnen, kunnen die rusten op de houten constructies, zodat ze niet in het verkeer terecht komen."

De elektriciteitsdraden zijn nu al langs één kant naar beneden gehaald, in december volgt de andere kant. Pas begin volgend jaar worden ook de elektriciteitsmasten en de funderingen verwijderd.

Meest bekeken

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

din 23 sep
Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

Jeugd
Sport

Sint-Antoniusschool in Liedekerke loopt voor Kom op tegen Kanker: "Vorige zomer een collega verloren"

woe 24 sep
Winteropvang in het voormalige crematorium aan de Havendoklaan
Samenleving

Winteropvang voor thuislozen in Vilvoorde verhuist: "We kunnen hen niet aan hun lot overlaten"

woe 24 sep
Jeugd
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Nieuw stuk fietssnelweg geopend in Dilbeek: "Beetje bergop, maar dat voel je niet"

woe 24 sep

Meer nieuws uit de regio

Winteropvang in het voormalige crematorium aan de Havendoklaan
Samenleving

Winteropvang voor thuislozen in Vilvoorde verhuist: "We kunnen hen niet aan hun lot overlaten"

woe 24 sep
Wonen
Vlaamse Rand

Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

din 23 sep
Economie
Vlaamse Rand

Drie nieuwe Play Sports-studio's op AkzoNobel-site officieel geopend: "Een investering in Vlaanderen"

din 23 sep
Politiek

Septemberverklaring: Vlaanderen belooft te investeren in zes gemeenten met grootstedelijke problematieken in Rand en Denderstreek

maa 22 sep
Samenleving

Brandweerkazerne Vilvoorde blaast 150 kaarsjes uit en gooit deuren open

vrij 19 sep