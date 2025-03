Gaslek in Overijse aan kruispunt Kokstraat en Brusselsesteenweg: evacuaties en perimeter ingesteld

In Overijse is door een gaslek een deel van het centrum geëvacueerd. Dat bevestigt burgemeester Inge Lenseclaes. Een graafmachine raakte er bij werken in de buurt van het kruispunt van de Kokstraat en Schavei met de Brusselsesteenweg een leiding. 58 kinderen en hun begeleiders in twee crèches, de derde graad van het Sint-Martinuscollege en een politiekantoor zijn ontruimd. Ook buurtbewoners en werknemers van een paar omliggende bedrijven moeten buiten de perimeter blijven. De hulpdiensten zijn ter plaatse, er geldt een omleiding.