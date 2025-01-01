Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

In de Godshuisstraat in Wolvertem bij Meise is vanavond brand uitgebroken in een woning. Het vuur ontstond in de keuken en sloeg meteen wild om zich heen. De woning van het zeskoppige gezin is onbewoonbaar verklaard. Een 13-jarig kind werd afgevoerd omwille van rookintoxicatie.

“Onze ploegen kregen rond 18.45 uur de melding van een uitslaande brand in een woning aan de Godshuisstraat”, zegt Wouter Jeanfils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Bij aankomst stond vooral de keuken in lichterlaaie.” De brandweer kon het vuur uiteindelijk snel blussen, maar de schade is toch aanzienlijk.

Volgens burgemeester Gerda Van den Brande gaat het om een gezin van zes personen, twee volwassenen en vier kinderen. “Eén van de kinderen werd naar het ziekenhuis overgebracht omwille van rookinhalatie”, zegt ze. “De andere gezinsleden bleven ongedeerd, maar de woning is niet meer bewoonbaar. We bekijken momenteel samen met het OCMW welke opvangmogelijkheden er zijn voor het getroffen gezin.”

“Twee naburige woningen werden uit voorzorg geëvacueerd”, vult commissaris Franky Maes van de politiezone KLM aan. “De brand zou veroorzaakt zijn door oververhitte olie in een pan waar de vlam is ingeslagen.”

