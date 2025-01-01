Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 300 deelnemers goed verlopen: "Voor het eerst nieuw crisiscentrum gebruikt"

Elke twee jaar organiseert Brussels Airport een grootschalige rampoefening om in een zo realistisch mogelijke setting de nood- en veiligheidsprocedures van de luchthaven te testen. Dit jaar stond een medisch incident aan boord van een vliegtuig centraal. Volgens het scenario was er hevige turbulentie aan boord van een vliegtuig met bestemming Brussels Airport, waardoor er heel wat gewonde passagiers waren die meteen medische bijstand nodig hadden, waardoor een provinciale coördinatie noodzakelijk werd.

“Tijdens deze oefening hebben we voor het eerst ons nieuwe crisiscentrum op Brussels Airport gebruikt. We investeerden daarvoor in een ultramodern coördinatiecentrum met alle noodzakelijke multimedia- en IT-tools, die hebben we nu kunnen testen. De oefening en de samenwerking met de provincie en alle betrokken partners is een belangrijke praktijktest die ons helpt om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op een echt incident”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

"Een goede voorbereiding is cruciaal om snel en op de juiste manier te reageren in noodsituaties. Grootschalige rampoefeningen zoals deze op Brussels Airport zijn belangrijk om de samenwerking tussen alle betrokken hulpdiensten en instanties te testen en te versterken. Door samen te oefenen in realistische omstandigheden, kunnen we onze procedures verfijnen en onze paraatheid verhogen. Ik hecht veel belang aan deze multidisciplinaire aanpak, die cruciaal is om de veiligheid van het personeel en de passagiers in onze luchthaven maximaal te waarborgen", zegt Jan Spooren, Provinciegouverneur Vlaams-Brabant.

Samenwerking

Het scenario werd zorgvuldig uitgewerkt in overleg met de federale dienst noodplanning van Vlaams-Brabant, de brandweer, het Rode Kruis, medische interventiediensten, Federale Politie, Defensie en lokale autoriteiten. Ook Brussels Airlines nam deel aan de oefening en zorgde voor een vliegtuig waaruit de figuranten geëvacueerd konden worden, om de oefening zo realistisch mogelijk te maken.

Noodzakelijke praktijktest voor certificering luchthaven

Tijdens de rampoefening werd zowel de werking van de interne en externe procedures als de werking van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) getest. De oefening kaderde in de EASA-certificering van de luchthaven, waaraan elke internationale Europese luchthaven moet voldoen.

"Goed verlopen"

De rampoefening, die zo’n vijf uur heeft geduurd, was leerrijk en is goed verlopen. Die oefening had geen invloed op de activiteiten van de luchthaven. In totaal namen zo’n 300 mensen deel waaronder figuranten, de verschillende interventiediensten en evaluatoren. Na afloop vond een debriefing plaats, waarbij alle deelnemers hun ervaringen en inzichten konden delen. De lessen uit deze praktijktest worden meegenomen om de procedures te verfijnen.