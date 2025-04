Het Pootjesparadijs doet oproep na verwoestende schuurbrand: “Kijk uit voor gewonde katten”

Afgelopen zaterdag had de brandweer uren werk om de schuurbrand in de Grimbergse velden te blussen. De brandweer moest zondag nog nablussen, onder moeilijke omstandigheden omdat er geen water in de onmiddellijke omgeving was. Drie mensen raakten lichtgewond bij de brand. “In de getroffen loods verbleven ook heel wat zwerfkatten”, klinkt het bij Het Pootjesparadijs. “We hebben inmiddels de eerste meldingen ontvangen van katten die door de brand getroffen werden. Eentje van hen heeft zware brandwonden. Voor de katten die nog leven is dus elke minuut cruciaal. Ze kunnen gewond zijn, verbrand, of op de vlucht geslagen.”

Daarom doet het dierenopvangcentrum een oproep aan alle buurtbewoners, wandelaars, fietsers of toevallige passanten in de buurt. “Katten die aan rook of vuur zijn blootgesteld hebben snel medische hulp nodig. Zelfs als de verwondingen er op het eerste gezicht niet ernstig uitzien, kunnen de gevolgen op termijn fataal zijn”, klinkt het. “Blijf alert in de buurt van het afgebrande terrein. Kijk uit naar katten die zich verscholen houden onder struiken, in tuinhuisjes of achter hagen. Benader gewonde katten niet zomaar zelf, maar contacteer onmiddellijk het opvangcentrum. Maak indien mogelijk een foto van het dier en noteer de locatie, zonder het dier op te jagen.”