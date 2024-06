Het is vandaag Wereld Donordag: “Bloed geven is essentieel”

Bloed is essentieel om te kunnen overleven. Daarom is er elke dag een grote bloedvoorraad nodig. Het Rode Kruis Vlaanderen benadrukt hoe belangrijk het is om bloed te doneren. “Als je nadenkt in je omgeving hoeveel mensen al geopereerd zijn of een ongeval gehad hebben, mag je ervan uitgaan dat ze bloed hebben gekregen”, zegt Cindy Deschoenmaker van het Rode Kruis. “Bloed wordt elke dag gebruikt in ziekenhuizen en is daarom essentieel.”

Lex Vermeulen doneerde al 24 keer bloed, hij begon met doneren toen zijn moeder in het ziekenhuis lag. Zij had bloed nodig na een operatie. “In het ziekenhuis werd mij toen gezegd dat er een bloeddonatie bezig was en of ik interesse had om bloed te geven”, zegt Lex. “Omdat ik ook O negatief heb, kan mijn bloed voor iedereen gebruikt worden.” Maya Stephani heeft dezelfde bloedgroep. “Het is een zeldzame bloedgroep, waardoor de voorraad altijd kritiek is. Als ik zelf iets voor heb, zou ik ook graag geholpen worden. Dat is mijn motivatie.”