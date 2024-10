Hoeilaart kleurt roze voor Think Pink

Think Pink, een initiatief dat draait om solidariteit en steun in de strijd tegen borstkanker, kleurde Hoeilaart roze. Op de roze markt aan het Gemeenteplein verkochten heel wat handelaars gadgets verkopen ten voordele van Think Pink.

Ook Ilse Hardie wil mensen met borstkanker een hart onder de riem steken. "Ik heb een lingeriewinkel hier in Hoeilaart," zegt Hardie, "en vaak denken mensen dat lingerie alleen maar bestemd is voor dagdagelijkse bh's en ondergoed. Maar ja, borstkanker komt nog heel veel voor en spijtig genoeg en die dames moeten dan ook aangepaste lingerie dragen.

1 op de 8 Belgische vrouwen krijgt te maken met borstkanker en net daarom is het belangrijk om de acties van Think Pink onder de aandacht te brengen. Veel bezoekers kennen iemand met borstkanker. Zo ook Nele De Wit en Jarne Van Acker. Zij liepen de Race for Cure. "Twee jaar geleden eigenlijk heeft ons moeder, mijn schoonmoeder eigenlijk, borstkanker gehad en daarvoor eigenlijk. En voor al de andere mensen die in die situatie zitten, maar gelukkig is ze genezen."

De organisatie verwachtte een 500-tal deelnemers, maar dat werden er uitendelijk bijna duizend. "Ik denk wel dat we van een succes kunnen spreken," zegt Jo Sergeys, schepen van Sport, "en dat is dankzij alle organisaties, deelnemers, de handelaars. Dus echt het dorp heeft samengewerkt."