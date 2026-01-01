Inwoners krijgen uitleg over de app 112 BE

Inwoners Steenokkerzeel krijgen uitleg over app 112 BE: “Kan verschil tussen leven dood zijn”

Vandaag op de dag van het Europees noodnummer organiseerde de gemeente Steenokkerzeel in de bibliotheek een infosessie over de app 112 BE. Samen met Avansa Halle-Vilvoorde hielp de gemeente inwoners bij het installeren van de app op hun smartphone. En dat lokte heel wat volk.

Tijdens de infosessie krijgen bezoekers een duidelijke uitleg over de werking en voordelen van de app 112 BE. Die stuurt automatisch de exacte locatie van de oproeper door, kan er gechat worden met de hulpdiensten wanneer telefoneren niet mogelijk is, en kunnen gebruikers medische gegevens en noodcontacten vooraf ingeven. “De 112 BE app kan het verschil maken tussen leven en dood. Hoe meer inwoners de app op hun smartphone hebben, hoe sneller en efficiënter hulp kan worden geboden”, benadrukt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon het belang van de app.

Na de sessie hadden de inwoners ook gelegenheid om een praatje te slaan met de wijkagent of om een afspraak te maken met de cyberpreventieadviseur.

