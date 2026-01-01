DE Soepbrigade serveert schoolkinderen in Steenokkerzeel witloofsoep

Soepbrigade serveert 1.300 kinderen in Steenokkerzeel witloofsoep: “Jeugd ons witte goud leren kennen”

Al enkele jaren serveert de Soepbrigade een hele winter lang soep in de Steenokkerzeelse scholen. Dit jaar komt daarbij een nieuwe partner aan boord: lokale grondwitloofkwekers. Zij leverden 120 kilogram grondwitloof om witloofsoep te maken, die wordt uitgedeeld aan 1.300 Steenokkerzeelse scholieren.

De Soepbrigade, een samenwerking die drie jaar geleden ontstond tussen het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, expresskoerier DHL en een lokale soepleverancier, willen samen een hele winter lang 1.300 schoolkinderen in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek elke middag een kom lekkere warme soep laten drinken. “Zo willen wie de lege brooddozen een halt toeroepen en tegelijkertijd kinderen meer gezonde groenten laten eten, zeker het witte goud van bij ons waar we trots op zijn”, klinkt het bij burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon.

De gemeente en de leerkrachten staan in voor de organisatie op de scholen, DHL regelt en financiert de soepleveringen en de soepleverancier zorgt elke dag voor lekkere, gezonde soep. Dit jaar komt er een extra partner bij: de lokale grondwitloofkwekers. Zij leverden 120 kilogram grondwitloof waarvan soepleverancier The Catering Company witloofsoep maakte. “Steenokkerzeel heeft een rijke traditie van grondwitloofkwekers. Het ligt dan ook voor de hand dat we dit jaar grondwitloof extra in de kijker zetten bij de lagere schoolkinderen, zo maken vele jongeren kennis met deze heerlijk groente”, zegt Ryon.

De Soepbrigade is in sneltempo uitgegroeid tot een vaste waard in Steenokkerzeel. “Stiekem hopen we dat ook andere bedrijven in de steden en gemeenten waar zij gevestigd zijn het initiatief nemen om soepbrigades oprichten. Het zou fijn zijn mochten alle kinderen in heel ons land ’s middags warme soep kunnen drinken doordat gemeenten, leerkrachten, bedrijven en traiteurs de krachten bundelen”, besluit Kirsten Carlier van DHL Aviation.

Meest bekeken

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis
Samenleving

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis: "Begrip en empathie onbestaande"

GRUP Groenendaal
Mobiliteit

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

woe 4 feb
Economie
Politiek
Justitie

Brussels minister Maron vecht nieuwe hub Brussels Airport aan, Brouns verbolgen: “Bijzonder cynisch”

Filip strijdt tegen agressieve hersentumor
Samenleving

Wereldkankerdag: Filip uit Asse strijdt tegen agressieve hersentumor, zoon Niels doet onderzoek naar behandeling

woe 4 feb
Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle
Economie

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

Meer nieuws uit de regio

Steenokkerzeelzeel verzet zich tegen onvergund bijbouwen
Mobiliteit
Justitie

Steenokkerzeel dient klacht in tegen werken Brussels Airport: "7.000 vierkante meter extra verharding is toch niet min"

vrij 23 jan
Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo
Economie
Mobiliteit

Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo: “We gaan door tot zaterdag”

vrij 16 jan
De boeren zetten een filterblokkade op aan Brucargo
Politiek
Mobiliteit
Economie

Boerenprotest op til aan Brucargo en rond luchthaven in Zaventem

don 15 jan
Sfeer op Paradise City
Cultuur

Paradise City lost eerste namen en strikt De Jeugd van Tegenwoordig

woe 14 jan
Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

din 13 jan