Soepbrigade serveert 1.300 kinderen in Steenokkerzeel witloofsoep: “Jeugd ons witte goud leren kennen”

De Soepbrigade, een samenwerking die drie jaar geleden ontstond tussen het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, expresskoerier DHL en een lokale soepleverancier, willen samen een hele winter lang 1.300 schoolkinderen in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek elke middag een kom lekkere warme soep laten drinken. “Zo willen wie de lege brooddozen een halt toeroepen en tegelijkertijd kinderen meer gezonde groenten laten eten, zeker het witte goud van bij ons waar we trots op zijn”, klinkt het bij burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon.

De gemeente en de leerkrachten staan in voor de organisatie op de scholen, DHL regelt en financiert de soepleveringen en de soepleverancier zorgt elke dag voor lekkere, gezonde soep. Dit jaar komt er een extra partner bij: de lokale grondwitloofkwekers. Zij leverden 120 kilogram grondwitloof waarvan soepleverancier The Catering Company witloofsoep maakte. “Steenokkerzeel heeft een rijke traditie van grondwitloofkwekers. Het ligt dan ook voor de hand dat we dit jaar grondwitloof extra in de kijker zetten bij de lagere schoolkinderen, zo maken vele jongeren kennis met deze heerlijk groente”, zegt Ryon.

De Soepbrigade is in sneltempo uitgegroeid tot een vaste waard in Steenokkerzeel. “Stiekem hopen we dat ook andere bedrijven in de steden en gemeenten waar zij gevestigd zijn het initiatief nemen om soepbrigades oprichten. Het zou fijn zijn mochten alle kinderen in heel ons land ’s middags warme soep kunnen drinken doordat gemeenten, leerkrachten, bedrijven en traiteurs de krachten bundelen”, besluit Kirsten Carlier van DHL Aviation.