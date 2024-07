Inzamelingsactie voor Louis, die woning kwijtraakt na zware storm

Na de storm van 9 juli is Louis heel zijn hebben en houden kwijtgeraakt. Het dak van zijn woning werd volledig weggeblazen. Met een geldinzamelactie willen vrienden en familie van de man hem een duwtje in de rug geven. “Zijn huis is onbewoonbaar verklaard en moet mogelijk zelfs helemaal afgebroken worden”, zegt initatiefnemer Steven Daems, die zelf familie is van de onfortuinlijke Louis. “Zijn verzekeringspolis dekt helaas maar een deel van de inboedel. Om hem een extra duwtje in de rug te geven, hadden we met enkele familieleden en vrienden het idee om een crowdfunding te starten.”

De voorbije dagen werd Louis opgevangen bij familie, binnenkort kan hij terecht in een permanentere verblijfsplaats. “Dankzij het gemeentebestuur zijn de meest acute problemen opgelost, maar nu moeten we op de langere termijn beginnen kijken. We roepen mensen daarom op om hun hart te laten spreken voor iemand die er altijd staat om anderen te helpen. Nu is het eens de beurt aan de anderen om hem te helpen”, besluit Steven.

De geldinzamelactie vind je hier. De teller staat intussen op meer dan 1.300 euro.