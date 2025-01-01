Krijtlijnen meerjarenplan Pajottegem bekend: “Bib van Herne en recyclagepark van Galmaarden sluiten”

Een keuze die opvalt is die in verband met de toekomst van de bibliotheek van Herne, die sluit. “We stellen vast dat het aantal abonnees van de bib in Herne de laatste twee jaar met een derde is verminderd. Daarom gaan we de bib sluiten. Er komen twee nieuwe bibliotheken. Die komen in de kerk van Galmaarden en in Oetingen in het STEAM-project van de VUB”, zegt burgemeester van Pajottegem Kris Poelaert. Herne krijgt wel een mobiele bib in de plaats.

Daarnaast zullen de technische diensten van Galmaarden en Herne samenzitten in de Scheibeekstraat in Herne. De technische dienst van Gooik naast sporthal De Koornmolen blijft behouden. In Galmaarden verdwijnt het recyclagepark. Inwoners moeten vanaf volgend jaar naar Herne, vier kilometer verderop. “Het is zo dat die vandaag al gretig gebruikt wordt door inwoners van Galmaarden. Die is praktischer ingericht. We gaan de openingsuren uitbreiden zodanig dat de toegankelijkheid verzekerd is”, aldus Poelaert.

Het meerjarenplan wordt de komende weken aan de adviesraden voorgesteld en in december nog aan de gemeenteraad voorgelegd.