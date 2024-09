Kringwinkel ViTes stelt gloednieuwe winkel in Vilvoorde voor: "Volledig klimaatneutraal"

De Kringwinkel is in de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsproject. In de nieuwe ateliers zullen meer dan160 mensen aan de slag gaan die moeilijk hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt vinden.

De nieuwe kringwinkel in Vilvoorde is 1.400m2 groot en herbergt 1 miljoen tweedehandse spullen. ViTes hoopt te groeien naar 100.000 klanten per jaar. “In de tijdelijke winkel ontvingen we het voorbije jaar 85.000 klanten. De nieuwe grotere winkel met meer aanbod en meer aandacht voor shopbeleving moet dat aantal doen toenemen,” stelt communicatieverantwoordelijke Ingrid De Roo. ViTes hoopt ook meer spullen te ontvangen en het aantal zogenaamde ‘brengers’ op te krikken van 15.200 naar 20.000.

Duurzaam

“Met 1400 zonnepanelen op het dak, waarvan er 300 gerecupereerd zijn van de vorige installatie, met verwarming en koeling die gaan via warmtepompen en groene elektriciteit én met maximale waterrecuperatie via ondergrondse bekkens en infiltratie bij de buitenaanleg, trekt ViTeS maximaal de groene kaart,” aldus directeur van ViTes Luc Daelemans. We zijn volledig klimaatneutraal. De doorgedreven groene bouwkeuzes maakt ViTeS tot één van de winnaars van het door VOKA uitgeschreven VCOD-Duurzaamheidcharter.