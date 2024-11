Laatste horecazaak op dorpsplein sluit de deuren: “Al anderhalf jaar zoeken we een kok, maar we vinden die niet"

“Na bijna 25 jaar hou ik het voor bekeken, met spijt in het hart”, zegt Eddy Bastanie. “Het wordt steeds moeilijker om een horecazaak uit te baten. De wetgeving wordt telkens aangepast ten nadele van de horeca. Maar vooral het personeelstekort nekt mij nu.” Bastanie zoekt al anderhalf jaar naar een chef-kok. "Die is gewoon niet te vinden. Ik ben al een jaar ingeschreven met de vacature voor chef-kok bij de VDAB. Elke maand bellen ze mij vanuit de VDAB met de vraag of ik al iemand heb gevonden, maar ik krijg zelfs geen reactie. Ik heb de vacature inmiddels aangepast naar hulpkok.”

Eddy staat alleen in de keuken van zijn zaak en houdt dat niet langer vol. "Ik ben 64 jaar. Mijn rug is kapot. Mijn dochter Karen (33) is medewerker in de zaak, maar ze kan niet overal tegelijk zijn.” De overeenkomst van het handelspand duurt nog een jaar. Tot eind dit jaar blijft de zaak open, volgend jaar ziet Bastanie het nog zitten om familiefeesten en evenementen te organiseren, maar daarna houdt hij er onverbiddelijk mee op. Tenzij er alsnog een chef-kok opduikt. "Maar eigenlijk heb ik geen hoop meer dat die na 1,5 jaar nog opduikt," klinkt het.

"Waar moeten we nu naartoe?"

“Ik schrok me rot toen ik het nieuws vernam”, zegt oud-burgemeester Marcel Belgrado (92). “Ik kom hier zeer graag eten. Waar moeten we nu naartoe? Het is de laatste horecazaak op het plein hier die de deuren sluit. Een halve eeuw geleden waren er hier elf of twaalf cafés op het plein. Zo’n 20 jaar geleden sloot ook al het laatste volkscafé Cambrinus op het plein. Een dertigtal jaar geleden ging de kruidenier weg en meer recent zijn in Oppem, het dorp naast Wolvertem, ook al Het Eiland en De Oppemse Hoeve gesloten.

Twee handelszaken naast de Brazaville op het plein zijn ook dicht. “Dat gebouw is tijdelijk ongeschikt verklaard”, weet Eddy. “Kijk hoe verloederd het er hier allemaal bijligt door die leegstand. Dat is een trieste aanblik. Daarom ook dat ik in de politiek ga. Marcel Belgrado vroeg me om op de lijst van CD&V+ te gaan staan en ik deed dat. Ik wil mij inzetten om het Gemeenteplein en het leegstaande oud gemeentehuis terug op te waarderen. Het moet hier opnieuw een gemeente worden waar jong en oud zich thuis voelt.”