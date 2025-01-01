Liedekerke geeft 'heksen' eerherstel met gedenksteen

Een sobere gedenksteen aan het kruispunt van de Steinfurtdreef en de Opperstraat in Liedekerke geeft eerherstel aan de zeven personen die op verdenking van hekserij aan het einde van de zestiende eeuw op de brandstapel zijn beland.

Meer dan vierhonderd jaar geleden sterven zeven Liedekerkenaren een gruwelijke dood. Elisabeth Callebauts, Jan Van Droogenbroeck, Gillis Maes, Bette Lauwers, Pieter De Herdt belanden in 1595 in LIedekerke op de brandstapel. Jan De Vijldere overlijdt tijdens de folteringen. Zes jaar later, in 1601, is het de beurt aan Marie Van Ginderdeuren. De vrouw belandt ook op de brandstapel in de buurt van Aalst.

De zeven zijn afkomstig uit Impegem, weet de Heemkundige Kring, een wijk die nu bij Liedekerke hoort, maar destijds kerkelijk van de parochie van Okegem, aan de overkant van de Dender, afhing. Door hun buitenstaanderstatus komen de zeven op de radar van de Liedekerkse baljuw met noodlottige gevolgen.

Op initiatief van het Liedekerkse Heemkundig Genootschap krijgen de zeven nu eerherstel. Op een sobere gedenksteen laat het voltallige gemeentebestuur de dwalingen en uit het verleden erkennen en wederroepen. In aanwezigheid van enkele familieleden van de slachtoffers is de steen ingehuldigd.

