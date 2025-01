Mater Dei bouwt compacter woonzorgcentrum om kosten te besparen: “Maar op comfort boeten we niet in”

De eerste plannen voor een nieuw woonzorgcentrum in Heikruis, deelgemeente van Pepingen, zijn intussen al bijna tien jaar oud. De huidige gebouwen voldoen al een tijdje niet meer aan de huidige normen. Aanvankelijk wilde Mater Dei ook het klooster slopen, wat op luid protest stuitte bij de buurt. “Het is tabula rasa maken van de geschiedenis van het dorp. Bovendien werd er op geen enkel moment overlegd met de omwonenden”, klonk het toen bij het actiecomité 'Red het Klooster van Heikruis'. Dat overleg kwam er en het dossier ging terug naar de tekentafel, maar toen brak de coronapandemie uit en begonnen ook de prijzen van de bouwmaterialen te stijgen.

De economische realiteit haalde Mater Dei in, want de kostprijs steeg van 14 naar 20 miljoen euro. “We vinden het onverantwoord om in een bouwproject te stappen waarvan je weet dat het financieel zo zwaar is dat je ofwel moet beknotten op de werking, de zorgkwaliteit of dat het onbetaalbaar wordt voor de bewoners. Daarom steken we de plannen tijdelijk in de koelkast”, zei voorzitter van Mater Dei Marc Dedobbeleer in 2022 in ons nieuws. Opnieuw belandde het woonzorgcentrum op de tekentafel. “Daaruit is nu een compacter woonzorgcentrum gevloeid”, zegt Dedobbeleer. “De gangen en kamers worden iets kleiner zonder aan comfort in te boeten. Integendeel, door de kleinere nieuwbouw wordt de wandelafstand voor de bewoners en het personeel korter.”

