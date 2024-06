Mechelse herder Joz versterkt politiezone Wokra

Joz is een patrouillehond die werd gekoppeld aan Kevin, een inspecteur die al langer werkzaam is in de politiezone. “Het duo maakt deel uit van het fenomeen- en overlastteam (FOT) van de politiezone”, legt commissaris Philippe Struelens uit. “Joz wordt een volwaardig lid van het korps en hij is van groot belang om het werk van de inspecteurs op het terrein te ondersteunen. Kevin en Joz zullen voornamelijk preventief worden ingezet, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van voetpatrouilles in parken en bossen, voor de aanwezigheid op evenementen in de politiezone, voor het leveren van bijstand bij interventies en het deelnemen aan controleacties, zowel gerechtelijk als in het verkeer. Het duo maakt hierbij gebruik van een speciaal uitgerust voertuig.

JOZ en Kevin hebben er net een intense en zware opleiding ‘patrouillehondgeleider’ opzitten. Ze mochten dan ook de terechte felicitaties ontvangen van het politiecollege van de politiezone WoKra.