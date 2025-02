Meise opent sterrenweide op begraafplaats: “Warme herdenkingsplek”

De sterrenweide op de begraafplaats in Meise is een serene omgeving waar bezoekers een kaarsje kunnen branden en een brief of tekening kunnen posten in de nieuwe ‘hemelbus’. Ouders hebben ook de mogelijkheid om er een ster te laten plaatsen. “Ouders en familie van sterrenkindjes hebben nu een warme plek om samen te komen en hun dierbaren te herdenken”, zegt schepen van Begraafplaatsen Tom Heyvaert. “Het stervormig ontwerp dat we in 2023 hebben uitgewerkt, verwijst niet alleen naar de nachtelijke hemel, maar ook naar hoop, licht en verbondenheid. Elk kind is uniek en krijgt daarom een eigen stervormig plexiplaatje op het monument. Zo vormen ze samen een sterrenhemel.”

Tijdens de opening kregen bezoekers een warm drankje aangeboden met livemuziek op de achtergrond.