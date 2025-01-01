Myriam ontvangt Gouden Sint-Romboutskruis: "Eén van de sterkhouders van de kledijploeg"

Wagenbouwer Jos Maillard kreeg zijn Sint-Romboutskruis al een maand geleden. Gisteren was het de beurt aan Myriam Renaux. Ze werd er geëerd voor haar jarenlange en tomeloze inzet voor de Mariaprocessie. "Myriam gaat al mee in de processie van haar vier jaar", zegt Johan Vencken, de regisseur van de processie. "Dus ze is echt al heel haar leven bij de processie betrokken. Eerst als figurant en later als één van de sterkhouders in de kledijploeg."

Myriam begon in 1968 in het kledijatelier. "In '67 was er een nieuwe soort processie. Helemaal allegorisch", zegt Myriam. "Dat trok op niks. Toen hebben we gezegd dat mag niet meer gebeuren. We gaan terug de traditie van vroeger, historische kostuums maken." Myriam werd meteen gebombardeerd tot expert. "Ze heeft in de jaren zestig alle kostuums die er vandaag zijn ontworpen", zegt Vencken. "Op dat vlak heeft ze een ongelofelijke kennis die ze nu aan het doorgeven is aan onze huidige ploeg." Bijvoorbeeld aan Luce Van Coillie, die vorig jaar het team versterkte. "Ze weet er alles van", zegt Luce. "Van historische kostuums weet ze alles. Welke eeuw ook, je vraagt het haar en ze weet het."

Hoewel ze al 83 is, weet Myriam niet van ophouden. "Dat is iets dat pensioen overstijgt,", zegt de laureaat. "Het is altijd goed om bezig te blijven. Zeker omdat het aangenaam is om hier tussen de mensen te komen. Bovendien is het belangrijk voor de stad hè."