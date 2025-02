Nationale actiedag: weinig openbaar vervoer en geen vliegtuigen

De Lijn waarschuwt dat sommige lijnen vandaag niet en andere beperkt bediend worden. In het totaal zou de helft van het netwerk bediend worden. De Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij verwijst voor recente updates door naar de online routeplanner. Ook bij de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië is het openbaar vervoer verstoord. De NMBS kreeg geen stakingsaanzegging. Het treinverkeer zou dus normaal moeten verlopen. Bovendien worden er extra reizigers verwacht die in Brussel gaan betogen.

Vuilnis laat je vandaag beter binnen staan. Ook de vuilnisophaaldiensten staken mee. Bij Bpost is de dienstverlening beperkt getroffen. Vooral in Brussel en Wallonië wordt mee gestaakt, in Vlaanderen minder. Al kan het voelbaar zijn mocht je een pakketje verwachten. In een Brussels sorteercentrum wordt al sinds gisteren gestaakt.

En het blijft vandaag stil boven onze regio. Vanop Brussels Airport vertrekken of landen vandaag geen vliegtuigen. Ook het veiligheidspersoneel en medewerkers van luchtverkeersleider Skeyes staken mee.

Deze nationale actiedag zou minder voelbaar zijn in het onderwijs dan de vorige. Toen staakte ongeveer 1 op de 3 leerkrachten. Vandaag is dat niet het geval.