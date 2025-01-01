Nieuwbouw intercommunale Haviland zo goed als volledig circulair en modulair

In de nieuwe hoofdzetel van Haviland zullen zo'n 80 medewerkers de 33 gemeenten in onze regio ondersteunen bij hun bouwprojecten of mileubeleid, maar ook GAS-boetes verwerken en groepsaankopen regelen. Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw is volledig out of the box gedacht. Het resultaat is een gebouw dat zo goed als volledig circulair en modulair is. "80% van de gebruikte materialen kunnen hergebruikt worden voor andere doeleinden of in een ander gebouw verwerkt worden. Van de resterende materialen kan nog eens 15% gerecycleerd worden", licht Ninke Martens, bestuurder bij Haviland en ingenieur-architecte bij ABDM Architecten. En in het gebouw schuiven de binnenwanden uit elkaar, waardoor ruimtes snel groter of kleiner gemaakt kunnen worden.

modulair en

Haviland is de tweede grootste streekintercommunale van Vlaanderen en wil ook een kenniscentrum zijn. "We stellen vast dat lokale besturen voortdurend vernieuwen en zichzelf heruitvinden. Dat willen wij ook doen, mede door dit inspirerende gebouw willen we hen onze expertise doorgeven," aldus Walter De Donder, voorzitter van de raad van bestuur van Haviland.

De nieuwe hoofdzetel van de intercommunale kan lokale besturen kennis laten maken met mogelijke energieoplossingen, zoals ramen die werken als zonnepanelen en dus energie opwekken. Er is ook zonwering die automatisch toegepast wordt wanneer er te veel zon op de gevel komt. Dat kan het energieverbruik beperken. "Wij zijn een ontzorger van lokale besturen, dus het is belangrijk dat we als een open huis fungeren," besluit De Donder.

Het nieuwe gebouw van Haviland kost 3,6 miljoen euro moet begin volgend jaar klaar zijn.