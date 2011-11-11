Nieuwe 11.11.11.-kalender samengesteld door Halse fotografe Layla Aerts

Vorig jaar nog mocht fotografe Lieve Blanquaert de 11.11.11.-kalender samenstellen met haar eigen foto's. Dit jaar vroeg de organisatie daar de Halse fotografe Layla Aerts voor. "Best een eer," vindt ze. Al 25 jaar brengt Layla internationale crisissituaties, zoals vluchtelingenkampen, in beeld voor verschillende ngo's. Daarbij gaat ze altijd op zoek naar kleine hoopvolle momenten en situaties. Een selectie van die beelden is nu te zien in de 11.11.11.-kalender 2026.

Vanmorgen verkocht Layla mee de kalenders tijdens het Halse 11.11.11.-ontbijt in het wereldcafé van de Oude Post. De 11.11.11.-kalender is voor 24 euro ook te koop via de website van Oxfam Wereldwinkels of de lokale 11.11.11.-afdelingen.

In ons nieuws maak je kennis met Layla en de kalender.