Fotografe Layla Aerts en de 11.11.11.-kalender waarvoor ze eigen foto's selecteerde

Nieuwe 11.11.11.-kalender samengesteld door Halse fotografe Layla Aerts

Fotografe Layla Aerts (47) uit Halle stelde dit jaar mee de 11.11.11.-kalender samen met een selectie van haar foto's. Layla trekt als freelance fotografe de hele wereld rond en brengt er mensen in oorlogs- of andere crisissituaties in beeld. Vanmorgen nam ze deel aan het 11.11.11.-ontbijt in De Oude Post in Halle.

Vorig jaar nog mocht fotografe Lieve Blanquaert de 11.11.11.-kalender samenstellen met haar eigen foto's. Dit jaar vroeg de organisatie daar de Halse fotografe Layla Aerts voor. "Best een eer," vindt ze. Al 25 jaar brengt Layla internationale crisissituaties, zoals vluchtelingenkampen, in beeld voor verschillende ngo's. Daarbij gaat ze altijd op zoek naar kleine hoopvolle momenten en situaties. Een selectie van die beelden is nu te zien in de 11.11.11.-kalender 2026.

Vanmorgen verkocht Layla mee de kalenders tijdens het Halse 11.11.11.-ontbijt in het wereldcafé van de Oude Post. De 11.11.11.-kalender is voor 24 euro ook te koop via de website van Oxfam Wereldwinkels of de lokale 11.11.11.-afdelingen.

In ons nieuws maak je kennis met Layla en de kalender.

Oxfam Wereldwinkels

