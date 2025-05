Ontwijding Hamse Sint-Gudulakerk stuit op protest: “Op de knieën om de ontheiliging tegen te gaan?”

Een recente actualisering van het kerkenbeleidsplan in Merchtem voorziet in de ontwijding van de kerken van Brussegem en Hamme. Schepen van Kerkraden David De Valck sloot een culturele of een commerciële bestemming van de ontwijde kerken niet uit.

"Veel Hammenaren zijn hiermee niet akkoord"

Dat was buiten buurtbewoner en kerkganger Jos De Haes gerekend. “Ons Sint-Gudula-kerkje van Hamme mag niet ontwijd worden, daar gaan wij alles aan doen”, zegt De Haes. De Haes haalde aan dat er om de veertien dagen nog een misviering doorgaat. "Hier in het kerkje is ook een kindje begraven. Men gaat er gewoon gaan overstappen, precies of dat is niet heilig meer. En wat gebeurt er met de graven rond de kerk? Veel Hammenaren zijn hiermee niet akkoord."

Samen met andere donateurs sponsorde De Haes in 2013 de renovatie van de kerk. Ook nu wil De Haes op zoek gaan naar geldschieters. "Ik heb mensen die 5.000 of 6.000 euro willen investeren. We zouden daarvoor een vzw De Heilige Gudulakerk oprichten", zegt hij. De Haes plant ook bedevaarten naar de gemeenteraad en het Bisdom. Koste wat het kost wil hij de ontwijding tegenhouden. Naar eigen zeggen nam hij al contact op met het advocatenkantoor van Jef Vermassen om de ontwijding desnoods via de rechtbank tegen te houden. "Ik roep op om toch al die kerken niet te herbestemmen in Vlaanderen. Wij zijn katholiek. Moeten wij nu op ons knieën gaan zitten en smeken en bidden om onze kerk te behouden?”

"Beperkte opkomst"

Schepen van Kerkraden David De Valck laat weten dat het kerkenbeleidsplan van a tot z wordt opgemaakt door het centraal kerkbestuur van Merchtem. “De beslissing om de kerken van Brussegem en Hamme te ontwijden komt dus vanuit de kerk zelf”, zegt schepen De Valck. “Naar mijn mening is het zo dat de zeer beperkte opkomst voor liturgie in beide kerken van Hamme en Brussegem voor het centraal kerkbestuur de doorslag heeft gegeven."

De schepen onderstreept ook dat elke mogelijke toekomstige bestemming van de kerken van Brussegem en Hamme ook het Bisdom gekend worden. “Niet om het even welke bestemming is mogelijk”, gaat De Valck verder. “Ik heb de voorbeelden aangehaald van Herentals (hotel) tot Gent (supermarkt). Er moet bovendien onderstreept worden dat de bescherming als monument onverkort blijft gelden. Het feit dat de werking van een ‘kerkfabriek’ al dan niet winstgevend zou zijn, heeft niets de maken met de genomen beslissing.”