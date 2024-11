Ook dit jaar Krasse buurt in Opwijk

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is een gemeenplaats die de gemeente Opwijk met veel plezier ondersteunt. Van 15 tot 23 november nodigt de gemeente buren uit om bij elkaar op bezoek te gaan, vooral bij oudere buren. Een positieve ontmoeting, een gezellige koffieklets met taart of een wandelingetje, je kan eender welke activiteit met een oudere buur registreren via denhopstaak@opcura.be. Wie zich registreert ontvangt een kraslot en maakt kans op een waardebon ter waarde van 25 euro bij een Opwijkse handelaar.