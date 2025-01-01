Opa Victor na fietsdiefstallen bij drie kleinkinderen aan station: "Er wordt niks aan gedaan"

De eerste diefstal dateert van maart dit jaar. De elektrische fiets van kleinzoon Beau (17), goed voor bijna 2.000 euro, verdween uit de bewaakte fietsenstalling van de NMBS. Het slot was doorgesneden en de fiets spoorloos. “We gingen klagen bij NMBS en politie, maar kregen te horen dat er geen tijd of middelen waren om de camerabeelden te bekijken. Terwijl we net voor die bewaakte zone betalen”, zegt Victor.

Recent, op 5 september bij de start van het nieuwe schooljaar, sloegen de dieven opnieuw toe. De fietsen van Brax (12) en Bente (15) verdwenen, ondanks twee stevige sloten. Bente’s elektrische fiets ter waarde van 1.500 euro werd zwaar beschadigd teruggevonden in een tuintje naast de stallingen, Brax’ fiets van 350 euro is spoorloos. “Overal zie je kapotte sloten en losse wielen liggen. Dat bewijst dat dit een dagelijks probleem is”, aldus Van Aken. Hij vindt dat er te weinig gedaan wordt om de diefstallenplaag op te lossen. “Iedereen wijst naar elkaar, politie naar NMBS en omgekeerd. In een stad als Vilvoorde mag dit toch niet blijven duren?”

Reactie politie, NMBS en stad

Volgens woordvoerster Catherine Bodet van politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) is het station inderdaad dé probleemplek in de zone. “Ongeveer 35 à 40 procent van de fietsdiefstallen gebeurt daar. In 2025 telden we al 135 aangiften, waarvan 52 aan het station.” Het aantal aangiften stijgt jaar na jaar, al ligt de aangiftegraad in Vilvoorde met 28% beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde (44%).

De NMBS laat bij monde van woordvoerder Bart Crols weten dat het geen weet heeft van schade aan de bewaakte stalling. “Diefstallen en aangiftes daarvan zijn echter sowieso voor de politie.”

Burgemeester Jo De Ro (Open VLD CD&V) benadrukt dat fietsdiefstal deel uitmaakt van het actieplan voor de stationsomgeving. “We nemen dit ernstig”, klinkt het. “Hoe meer meldingen er binnenkomen, hoe beter we patronen kunnen analyseren en gerichter optreden. We roepen reizigers op altijd aangifte te doen. Bovendien vragen we gebruikers van de bewaakte zone om waakzaam te zijn en niemand binnen te laten die zegt zijn badge vergeten te zijn.”