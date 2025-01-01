Opendeurdag bij Fedasil in Machelen: "Werken aan de toekomst van onze bewoners"

Amira komt uit Palestina en woont sinds tien maanden in ons land. Ze verblijft in het opvangcentrum van Fedasil in Machelen en is daar dankbaar voor. "Ik zoek een beter leven en een job voor mij en mijn familie," vertelt ze tijdens de opendeurdag. In het opvangcentrum in Machelen is plaats voor 390 bewoners. De bezoekersdag moet een betere inkijk geven in wie die mensen zijn. "Voor veel mensen is dit onbekend terrein. Bovendien ligt ons opvangcentrum ook wat buiten de gemeentekern. We zijn omringd door bedrijven en hotels, waardoor het moeilijker is om connectie te maken met Machelen en Diegem," zegt Katrien Vanhove, adjunct-directeur van het opvangcentrum.

In het centrum vind je ontspanningsruimtes, privé-vertrekken, sanitair en gemeenschappelijke refters. Een heleboel vrijwilligers en medewerkers leiden alles in goede banen. Van praktische zaken tot het maken van een afspraak bij de bank of het kopen van een busabonnement. Er is ook aandacht voor hun mentaal welzijn, want vaak gaat het om mensen die in barre omstandigheden hun thuisland moesten verlaten. "Er is medisch personeel aanwezig in het opvangcentrum, om hen te helpen met zowel fysieke als mentale letsels. Anderzijds proberen we activiteiten op te zetten om trauma's te behandelen en te werken aan de toekomst van onze bewoners," aldus Vanhove. Ongeveer de helft van de bewoners krijgt na het doorlopen van de asielprocedure een positief antwoord. Vanaf dan kunnen zij een privéadres opzoeken.