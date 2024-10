Opwijkse klusbibliotheek De Werkbank vindt geen locatie en stopt ermee

Vzw De Werkbank startte in Opwijk in 2018 na een succesvolle crowdfunding. Medeoprichter en bestuurslid Tom Bosman: "Het systeem werkt zoals een bibliotheek. Met vzw De Werkbank ontlenen we sinds 2018 voor een beperkt jaarlijks lidgeld kwaliteitstoestellen om te klussen, te tuinieren of te verbouwen. Op die manier stellen we materiaal dat voor het beperkte gebruik vaak een te grote investering is laagdrempelig ter beschikking van een breed publiek,"

Volgens het team van De Werkbank is het initiatief een succes. "We hebben meer dan 50 toestellen in eigen beheer. De teller staat op meer dan 1.600 ontleningen. Ook tijdens corona hebben we onze werking verder gezet. Sinds de oprichting mochten we al 175 leden en -sympathisanten verwelkomen, waarvan de helft actieve gebruikers. Het is dan ook bijzonder jammer dat ons verhaal hier stopt," legt voorzitter van de vzw Dieter Hofmans uit.

Geen locatie, geen Werkbank

Oorspronkelijk startte de gereedschapsbibliotheek in de Neerveldstraat, maar zowat anderhalf jaar geleden kreeg het gebouw een andere bestemming en moest De Werkbank (net als de Dierenvoedselbank die in hetzelfde gebouw was gehuisvest) op zoek naar een andere locatie. “Als vzw beschikken we over beperkte middelen,” zegt Tom Bosman, “we werken enkel met vrijwilligers en hebben geen financiële ondersteuning van lokale of andere overheden. Dat maakt de zoektocht uiteraard niet makkelijk.” Verschillende pogingen om een plek te vinden draaiden op niets uit. “Ook het gemeentebestuur hebben we benaderd, maar zij konden geen oplossing bieden. Zonder locatie moeten we onze werking noodgedwongen stopzetten.”