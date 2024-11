 Oudere man overleden bij zware woningbrand

Bij een zware woningbrand op de Perksesteenweg in Melsbroek is in de nacht van dinsdag op woensdag de bewoner – een oudere man – overleden. Dat bevestigt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA).

Het vuur ontstond rond 23.30 uur. De brandweer kwam massaal ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de alleenstaande woning volledig uitbrandde. Een oudere man, die er alleen woonde, werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse. De brandweer was nog uren in de weer met de nablussingswerken. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.