Pajottegem rondt herinrichting begraafplaatsen af met onthulling kunstwerken

Met de herinrichting en ingroening wil Pajottegem de begraafplaatsen niet alleen groener en rustgevender maken, maar ook een plek van herinnering en troost creëren voor alle bezoekers. “Er werd bewust gekozen voor een sobere en serene inrichting, waarbij ruimte is voor persoonlijke beleving, stilte en ontmoeting”, zegt bevoegd schepen Ludo Persoons. “Er werd met respect omgegaan met het historisch karakter van de begraafplaatsen. Ik dank ook de werkgroep van de inwoners voor hun input en landschapsarchitect Andy Malengier voor het aangeleverd ontwerpplan.”

De laatste fase, het kunstwerk, is het resultaat van een open oproep aan lokale kunstenaars uit de regio. De opdracht was een beeldend werk dat uitnodigt tot bezinning en dat verbondenheid en troost uitstraalt maar ook hoop en liefde. Uit de zendingen werden uiteindelijk ‘Memory in the wind’ van Danny Goessens en ‘Laat gaan wat moet, laat zijn wat is’ van Wim Adriaenssens gekozen. “Met dit project hoopt de gemeente een plek te bieden waar verleden, heden en toekomst elkaar raken in stilte, schoonheid en verbondenheid”, aldus nog schepen Persoons.