Pajottegem rondt herinrichting begraafplaatsen af met onthulling kunstwerken

De gemeente Pajottegem huldigde afgelopen weekend een nieuw kunstwerk in op de begraafplaatsen van Galmaarden en Vollezele. Het is het symbolische sluitstuk van de recente herinrichtingswerken.

Met de herinrichting en ingroening wil Pajottegem de begraafplaatsen niet alleen groener en rustgevender maken, maar ook een plek van herinnering en troost creëren voor alle bezoekers. “Er werd bewust gekozen voor een sobere en serene inrichting, waarbij ruimte is voor persoonlijke beleving, stilte en ontmoeting”, zegt bevoegd schepen Ludo Persoons. “Er werd met respect omgegaan met het historisch karakter van de begraafplaatsen. Ik dank ook de werkgroep van de inwoners voor hun input en landschapsarchitect Andy Malengier voor het aangeleverd ontwerpplan.”

De laatste fase, het kunstwerk, is het resultaat van een open oproep aan lokale kunstenaars uit de regio. De opdracht was een beeldend werk dat uitnodigt tot bezinning en dat verbondenheid en troost uitstraalt maar ook hoop en liefde. Uit de zendingen werden uiteindelijk ‘Memory in the wind’ van Danny Goessens en ‘Laat gaan wat moet, laat zijn wat is’ van Wim Adriaenssens gekozen. “Met dit project hoopt de gemeente een plek te bieden waar verleden, heden en toekomst elkaar raken in stilte, schoonheid en verbondenheid”, aldus nog schepen Persoons.

Meest bekeken

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie
Samenleving

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

zon 5 okt
Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

zat 4 okt
De bakkerijwinkel van GO! Campus Wemmel
Onderwijs

GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

vrij 3 okt
Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk
Sport

Opnieuw zilver voor Remco Evenepoel op EK wielrennen op de weg in Frankrijk

Meer nieuws uit de regio

Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton
Sport

Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton: “Veel geleerd"

Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton
Sport

Kiki To en Brent Van Der Kelen stoten door naar finale gemengd dubbelspel op EK para-badminton in Turkije, To ook in finale enkelspel

zat 4 okt
Cultuur

Startsein voor Maand van de Lambiek in Gooik: "Wilde gisten uit de lucht"

vrij 3 okt
Samenleving

Zonnelied- en Okkernootcliënten zijn Notenkrakken: "Ik heb zelfs geen blaren!"

don 2 okt
Sport

Zilver voor Evenepoel: "Fier op de wedstrijd die hij gereden heeft"

zon 28 sep