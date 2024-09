Park Groothuys moet gezellige plek worden in dorpscentrum van Overijse

Vorige week maandag zijn de werken begonnen aan Park Groothuys. “We voorzien bloemrijke speelzones en een makkelijke doorgang naar de Stationsstraat. Het park zal ook een belangrijke schakel vormen in het groen-blauwe netwerk van Overijse, met aandacht voor natuurwaarden en waterbeleving”, zegt schepen van Publieke Ruimte Sven Willekens. “De komende periode werken we hard aan een gezellige ontmoetingsplek in de dorpskern.”

Voor gemotoriseerd verkeer is er geen impact, fietsers en voetgangers volgen een omleiding. “Het fietspad en de oversteek naar het Begijnhofplein wordt onderbroken. Aan de andere kant van de straat onderbreken we het fietspad aan de oversteek naar park Mariëndal”, zegt Willekens. “We vragen aan de fietsers wel om voorzichtig te zijn in het park, want heel wat ouderen en bewoners van het woonzorgcentrum maken er wandelingen.”