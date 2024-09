PIVO in Asse heeft geavanceerde drone die brandweer en politie ondersteunt vanuit de lucht: "Kan levens redden"

Snel en overzichtelijk informatie binnenkrijgen over een zware brand of een ongeval is cruciaal en kan levens redden. “We weten uit de opleidingen die we geven aan brandweer en politie dat de eerste informatie zo snel mogelijk beschikbaar moet zijn. Het verkeer in onze regio slibt vaak dicht. Daar heeft de drone geen last van, heel handig dus”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.

De drone kan tot vijf kilometer ver van zijn standplaats vliegen. Het is de bedoeling om 70 drones in heel België te plaatsen, twee per hulpverleningszone. Voor de brandweer is de drone gratis. In het PIVO zal de drone ook ingezet worden tijdens de opleiding.

“Als we hier op het PIVO bijvoorbeeld een brandoefening doen, kan de drone ingezet worden om te kijken hoe iedereen naar de vuurhaard is gegaan en kan er bijgestuurd worden. Los daarvan kunnen we de brandweermannen en de politiemensen in opleiding de mogelijkheden van het systeem leren kennen”, alsnog Dehaene.