Politie waarschuwt voor valse politieagent die vragen stelt over beveiliging van huizen

“Dit is geen personeelslid van ons”, waarschuwt de politiezone. “Onze diensten zijn hier ook van op de hoogte en houden mee een oogje in het zeil. Weet dat indien je twijfelt, je de politieambtenaar steeds kan vragen om zich te kenbaar te maken. Een overzicht van hoe je een politieambtenaar kan herkennen, is ook terug te vinden via onze website," klinkt het.

Zo moet de politiefunctionaris een uniform en graadtekens hebben en een interventiearmband dragen. Daarnaast moet die over een legitimatiekaart beschikken. Lijken bepaalde zaken of handelingen verdacht, dan vraagt de politie om contact op te nemen met de zone via het gratis nummer 0800 90 333 of het noodnummer 101 te bellen.